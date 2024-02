Festa della libertà. L’iniziativa dei Valdesi

Come ogni 17 febbraio la Chiesa valdese celebra la Festa della libertà, per fare memoria della concessione dei diritti civili e politici ottenuta nel 1848 da parte del Re di Sardegna, Carlo Alberto di Savoia. In più, quest’anno, la data del 17 febbraio rappresenta il via alle celebrazioni degli 850 anni dalla nascita del movimento valdese, che ha iniziato il suo percorso grazie alla conversione di Valdo di Lione, noto anche come Pietro Valdo, il mercante francese che ha venduto tutti i suoi beni per dedicarsi alla predicazione del messaggio evangelico.

Domani, proprio in occasione della Festa della libertà, la comunità valdese fiorentina propone alla città un incontro con il professor Fulvio Ferrario (pastore e docente di teologia sistematica alla facoltà valdese di teologia) sul tema: “Modelli di sinodalità – Modelli di chiesa”. Appuntamento alle 18 al Centro comunitario valdese in via Manzoni 21.