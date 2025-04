Festa della Liberazione. Cortei, impegno civile e la sosta da Potente . Firenze va in piazza

Ottant’anni fa la Liberazione d’Italia dall’occupazione nazista e dal fascismo. Il 25 aprile è da allora una giornata di condivisione e unione, celebrata con tante iniziative e quest’anno non sarà da meno.

GLI EVENTI ISTITUZIONALI

Alle 10 in piazza dell’Unità Italiana, deposizione di una corona di alloro e onore ai caduti di tutte le guerre, poi corteo verso Palazzo Vecchio. Alle 11 sull’Arengario la cerimonia commemorativa, iterverranno la sindaca Sara Funaro, il giornalista Aldo Cazzullo, la presidente Anpi provinciale Vania Bagni. All’inizio della cerimonia un minuto di silenzio in segno di lutto per la morte di Papa Francesco. Alle 17:30 inizierà il concerto della Filarmonica Giacomo Rossini. ’Un fiore per partigian*ə e deportat*’ è l’iniziativa che individua 28 luoghi dei cinque quartieri come simbolo della Resistenza, dove ogni cittadino potrà portare un fiore. I luoghi sono elencati sul sito del Comune. In Sala d’Arme, dalle 10 alle 18, ci sarà ’La memoria della Resistenza ed il contributo delle donne’. Nelle biblioteche comunali: presentazioni di libri, conferenze e letture ad alta voce; e poi ancora ’Memorie di Resistenza fiorentina’. Alle 8 al cimitero monumentale di Trespiano l’iniziativa ’Diamo un futuro alla memoria’.

NEI QUARTIERI 1 E 5

’Biciclettata resistente’ lungo i luoghi della memoria tra Peretola, Petriolo, Quaracchi e le Cascine con partenza alle 9.30 da Largo della Liberazione. ’Commemorazione dei caduti nella lotta di Liberazione’: alle 9:30 alla lapide presso l’S.M.S. di Rifredi. Alle 10 al cippo dei Caduti in piazza Dalmazia e alla lapide al Casone dei Ferrovieri. Al teatro dell’Elce, spettacolo teatrale ’Noi ritorneremo!’ alle 15, ingresso gratuito. Passeggiata sui luoghi della Resistenza con tre punti di partenza alle 15: dal Circolo Arci Il Campino; dal cimitero di Rifredi, Cappella dei Partigiani, e da via Crocetta. Ritrovo comune alle 15:30 all’Istituto Chimico Farmaceutico Militare.

QUARTIERE 4

Alle 17 al Circolo ’25 Aprile’ inaugurazione della nuova piazza e presentazione del murale dell’artista Guerrila Spam. A sguire le Musiquorum.

PIAZZA POGGI

Dalle 12 il pranzo antifascista di Arci Firenze, con concertone di Le Musiquorum coro popolare, Letizia Fuochi & Frank Cusumano, Rumy Gyal dj set.

I CORTEI

Dalle 13.30 in piazza S.Spirito ci sarà Firenze antifascista. Alle 17, dopo gli interventi e la deposizione della corona al monumento a Potente, partenza del corteo con ritorno in S.Spirito, dove alle 21 ci sarà il concerto con Fish Bones e Malasuerte Fi-Sud. Alle 16.30 da piazza Poggi partirà ‘La Resistenza avanza! Palestina libera’.

