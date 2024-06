Festa della Fiom Cgil. Stasera c’è Landini

Prosegue oggi e domani l’ottava edizione di “Fiom in festa”, la festa organizzata a Firenze dalla Fiom Cgil di Firenze Prato e Pistoia presso il Circolo Rondinella del Torrino in Lungarno Soderini 2. Previsti dibattiti, musica, cucina, birreria. Ogni sera sarà possibile firmare per i Referendum popolari 2025 lanciati dalla Cgil.

Oggi alle 17,45 Presentazione dei servizi offerti dal Caaf Cgil. Alle 18 l’intervento “Per una equa riforma fiscale“ con Andrea Vignozzi, della Fiom Cgil Firenze Prato Pistoia; Claudio Guggiari, presidente Caaf Cgil Toscana; Arturo Scotto, deputato Pd. Alle 19 l’intervento di Maurizio Landini (nella foto), segretario generale della Cgil nazionale, intervistato da Azzurra Giorgi. Alle 22 la serata si chiuderà con Letizia Fuochi Trio in concerto.