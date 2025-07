Rischio ludopatia. Attivo lo sportello per aiutare le famiglie

Attivo anche a Sesto il nuovo servizio ’Tilt-off’ che offre supporto alle famiglie e alle persone a rischio ludopatia. Lo sportello, realizzato da Cat Cooperativa Sociale e Arci Firenze, è aperto ogni mercoledì dalle 16 alle 18 nel presidio sanitario Asl di via Gramsci (stanza 4) e vuole offrire un luogo sicuro e accogliente in cui sarà possibile confrontarsi con operatori esperti, ricevere consulenze personalizzate e essere orientati ai servizi di cura del territorio. L’obiettivo dichiarato è prevenire e contrastare i rischi legati al disturbo da gioco d’azzardo, favorendo l’accesso tempestivo a percorsi di aiuto e supporto.

Il servizio è gratuito e non vuole rivolgersi solo a chi gioca ma anche ai familiari, agli amici e a chiunque voglia comprendere meglio i rischi e le possibilità di intervento. Sarà inoltre possibile accedere ai servizi di sportello anche online, tramite l’App Dubetter o contattando il numero verde regionale 800 88 15 15, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 1: "I dati sul gioco d’azzardo nel nostro territorio ci parlano di un fenomeno che desta preoccupazione e danneggia singoli e famiglie – sottolinea l’assessore con delega alle Politiche sociali e presidente della Sds Fiorentina Nord Ovest Camilla Sanquerin che ha portato il suo saluto agli operatori dello sportello -. Con l’avvio di questo servizio ci dotiamo di un prezioso strumento di prevenzione in più, che si unisce al lavoro svolto nelle scuole superiori e ai servizi erogati dalla Asl. Una settimana fa abbiamo premiato nell’ambito dello SlotMob gli esercizi commerciali che in centro hanno rinunciato alle macchinette: un passo indietro per farne tanti di più in avanti come comunità".