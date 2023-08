Festa della birra (quasi) come in Baviera

Ultimo giorno per Horse Beer Fest la festa della birra organizzata dai giovani volontari della Contrada del Cavallo di San Casciano. La manifestazione si svolge nell’area delle terrazze Stianti ed è giunta alla decima edizione. Quello che propone è un viaggio nella cultura gastronomica bavarese. "Ci siamo sempre contraddistinti per aver proposto ogni anno una festa a tema. Stavolta siamo nel Chianti ma sembra di essere a Monaco", dichiara il capocontrada Andrea Paliotto. La festa, nella sua ultima serata, propone cucina bavarese e musica dal vivo firmata da Edoardo Brogi dal tramonto a tarda sera. Quella della birra organizzata dal Cavallo, è una delle feste delle cinque contrade che hanno valorizzato gli spazi pubblici con grande successo. Quella della Torre ha animato il parco Dante Tacci al Poggione con la silent night, l’appuntamento del Gallo ha arricchito di buona cucina ed eventi musicali l’area del Bardella, la festa del Leone, in versione total green, ha creato ottime opportunità culinarie e di intrattenimento in piazza della Repubblica, il Cavallo sta furoreggiando nelle terrazze Stianti. A settembre, il 16 e il 17, è attesa l’ultima festa, quella del Giglio, con un programma tutto da scoprire. AnSet