Ferrone, la riqualificazione è realtà

La riqualificazione e il miglioramento della vivibilità del Ferrone mettono tutti d’accordo. Tanto che in consiglio comunale a Greve, la maggioranza approva una mozione del centro destra proprio sulla qualità della vita al Ferrone. "Nella seduta del consiglio, è stata evidenziata l’importanza di attivare un tavolo di confronto che coinvolgerà non solo i rappresentanti del comune di Greve, ma anche i comuni limitrofi di Impruneta e San Casciano. Tra i principali obiettivi di questo tavolo figura la progettazione e realizzazione di una passerella comunale sul ponte della sp3, rispondendo a preoccupazioni legate alla sicurezza e all’accessibilità della zona", spiega Roberto Abate che ha presentato la mozione con Vito Andrea Cuscito (nella foto). Inoltre, continua Abate, "è stata condivisa la necessità di redigere una relazione sulla sicurezza stradale nella frazione".

Oltre a questo "è previsto lo sviluppo di un’area cani e l’amministrazione comunale intende organizzare eventi sportivi, artistici e culturali". Il consigliere Cuscito ha sottolineato l’importanza di queste azioni come un primo passo verso un impegno a lungo termine per migliorare la qualità della vita nella comunità del Ferrone e per Abate si tratta di una svolta.

Andrea Settefonti