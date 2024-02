Monte Morello, ferito in un sentiero: interviene l’elicottero Pegaso

Sesto Fiorentino, 5 febbraio 2024 – Questa mattina nella zona di Monte Morello (FI) i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un uomo, che aveva bisogno d’immediata assistenza medica. L’uomo è stata avvistato da alcuni biker in transito che hanno fatto la richiesta di soccorso. Intorno alle ore 10:35 quindi, sono arrivati sul posto i soccorsi e hanno raggiunto il ferito. Nel frattempo è sopraggiunto l'elicottero sanitario Pegaso 1, che ha effettuato il recupero con il verricello e trasportato l’uomo in ospedale.