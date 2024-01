Paura sul monte Morello. Escursionisti si perdono. Salvati dai pompieri

Avventura per fortuna a lieto fine per alcuni escursionisti che, ieri pomeriggio, si erano persi su Monte Morello. I vigili del Fuoco del Comando di Firenze, Distaccamento di Calenzano, hanno infatti soccorso, intorno alle 17,50, in via di Cascine alcune persone che, durante una camminata, avevano smarrito l’orientamento mentre si trovavano sul sentiero 12 e non riuscivano a ritrovare la giusta direzione. Alla ricezione della richiesta di aiuto inviata dai camminatori gli operatori della sala operativa dei vigili del Fuoco hanno localizzato, attraverso le coordinate GPS dello smartphone, la posizione inviando nel frattempo la squadra di terra che ha raggiunto la zona. I vigili del Fuoco, rimasti in contatto telefonico con i dispersi, hanno verificato la posizione sui sistemi cartografici ed hanno fornito le indicazioni per ritrovare il sentiero. Nel frattempo la squadra di terra ha raggiunto e riportato al parcheggio le persone in buone condizioni di salute. Solo spavento, dunque, e conclusione positiva raggiunta anche grazie alla tecnologia.