Fedez superstar al Mugello: le corse in quad e le foto con la tuta in pista

Scarperia (Firenze), 23 marzo 2024 – Fedez è al Mugello. Il rapper milanese è arrivato al circuito per seguire la 12 ore che vede in gara la vettura targata Boem, il drink analcolico che ha come primo testimonial proprio il 34enne Federico Lucia.

La Ferrari #8 BOEM by Kessel Racing ha conquistato la pole position al termine di qualifiche, come sottolineato già nelle storie di Instagram di ieri da Fedez. La manifestazione è la Hancook 12 ore, la gara sponsorizzata dal noto marchio di penumatici e che vede importanti bolidi in pista.

Oggi il cantante è arrivato direttamente sul posto per seguire la gara, tutto testimoniato sui social. Prima l’annuncio, con una storia di Instagram a bordo di un volo privato insieme a Jessica Michel Serfaty, promessa sposa di Leonardo Del Vecchio, il miliardario Head of retail Italy di EssilorLuxottica, uno dei due piloti in gara.

Poi i giri in quad con uno degli addetti ai lavori della pista e ancora la foto con la tuta da corsa targata Boem. Il cantante si gode dunque un weekend spensierato. Viene da un periodo particolare, con le voci poi confermate del momento difficile con l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni. Proprio in questa giornata di sabato 23 marzo è il compleanno della figlia Vittoria, che festeggia i tre anni.

Il marchio Boem è gestito insieme a un altro grande nome dello showbusiness, Lazza.