Febbre Pausini, doppia tappa della regina alla radio

Prosegue e fa tappa a Firenze il tour radiofonico di Laura Pausini che quest’anno festeggia i suoi 30 anni di carriera. Sabato 22 aprile alle 17.30 sarà negli studi di Lady Radio in viale dei Mille per essere intervistata in occasione dei suoi 30 anni e parlare delle novità del suo nuovo singolo Buon Inizio e del tour mondiale che farà tappa a Firenze il 22 dicembre al Mandela Forum. Dalle 16 di sabato ci sarà una diretta straordinaria su Lady Radio e Radio Sieve con animazione in strada, sotto la sede di viale dei Mille per l’appuntamento ‘Aspettando Laura’. Alle 17 seguirà l’estrazione degli accessi esclusivi agli studi per assistere all’intervista e incontrare la star. Poi dalle 17.30 la diretta raddoppia e a Lady Radio e Radio Sieve si aggiungeranno anche RDF 102e7 e Radio Divina.

Laura Pausini, la regina della musica italiana, sarà ospite negli studi di Radio Toscana in via de’ Pucci sempre sabato 22 aprile alle 18.30. Per l’occasione Radio Toscana promette una location da sogno per accogliere un gruppo di fortunati ascoltatori selezionati che potranno incontrare la cantante la quale risponderà alle domande e regalerà qualche perla sui suoi successi memorabili e tutte le novità. Su Instagram, nelle settimane scorse Pausini ha sottolineato: "È con le radio che sono cresciuta, che ho conosciuto la musica e l’importanza di dedicarla alle persone più importanti".