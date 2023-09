FdI: "Criticità nel bilancio comunale di Reggello"

Nella seduta del 29 settembre del consiglio comunale, si parlerà anche del bilancio comunale attraverso delle interrogazioni presentate dal consigliere di FdI Oleg Bartolini. "A maggio – dice – avevo segnalato problematiche legate al bilancio e alla volontà di assumere tre dirigenti interni. Come Fratelli d’Italia, insieme a tutta l’opposizione di centrodestra, ci siamo opposti fermamente a questa decisione: avrebbe aggravato i conti pubblici senza benefici per i reggellesi. La giunta, pur negando la presenza di criticità coi conti, non è stata in grado di fornire i dati necessari per poter effettuare un controllo".

A settembre "dopo ben 12 richieste, nessuno li ha ancora forniti. Ad agosto dovevano essere effettuate delle progressioni verticali e a novembre entrare in funzione i dirigenti: ad oggi è tutto fermo. È quindi evidente che ci sono ancora problemi con il bilancio".