FdI all’attacco della giunta: "Fallimento evidente"

"L’unica, vera svolta concreta di cui Campi ha bisogno è a destra". Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Roberto Valerio, rilancia il progetto dell’opposizione di destra dopo il terremoto in maggioranza. Parole pronunciate dopo il silenzio delle ultime settimane, quelle della crisi nel governo del paese e del rimpasto in giunta. "Inutile girarci intorno – aggiunge Valerio –, questa città è pronta per svoltare a destra. La giunta Tagliaferri sta dimostrando tutti i suoi limiti, una giunta che si è insediata solo perché il Pd è stato incapace di gestire Campi e la gente lo ha chiaramente punito alle elezioni. A sinistra ci sono solo fallimenti amministrativi, però ora la destra ha il compito di dimostrarsi matura per governare questo Comune".

Da qui il richiamo "alla coalizione che governa l’Italia, dove Fratelli d’Italia ha un ruolo guida insieme agli alleati proponendo un’alternativa concreta. Alle ultime amministrative l’occasione è stata persa per colpa di personalismi e divisioni che devono essere accantonate definitivamente davanti al bene della collettività che chiede a gran voce un cambiamento radicale. Gli elettori hanno parlato chiaro anche alle elezioni europee. Così come la Toscana è ingessata dall’inettitudine di Eugenio Giani, Campi è bloccata per colpe tutte interne alla sinistra".

Infine la ‘ricetta’ per arrivare al cambiamento auspicato: "Bisogna partire dal centrodestra per arrivare ad abbracciare tutti i delusi e gli scontenti. Per quanto mi riguarda porterò avanti, come ho sempre fatto fino a oggi, un’opposizione senza sconti. Tagliaferri e Fossi sono due facce diverse della stessa medaglia, le due rappresentazioni del fallimento della sinistra".

Pfn