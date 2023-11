"Farmacie Comunali: Servizio H24 presso la Farmacia Indicatore"

Data l’inagibilità a causa dell’alluvione della farmacia comunale Centrale di via Botticelli 58 e della farmacia Alma di via Siena, al momento il servizio H24 (cioè lo svolgimento del servizio continuativo per ventiquattro ore a battenti aperti per tutti i giorni dell’anno) viene effettuato presso la farmacia comunale Indicatore in via San Martino 208. A eccezione delle due suddette farmacie, tutte le altre sono regolarmente aperte e osservano gli orari consueti, ovvero: San Donnino (via delle Molina, 8-20), Capalle (via dei Confini 8,30-13 e 15-19,30), I Gigli (via San Quirico, 9-22), Orly (via Orly, 8-20).