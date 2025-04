Francesca, super mamma fiorentina: "Aspetto il nono figlio"

Firenze, 3 aprile 2025 - Li avevamo lasciati che avevano otto figli, di cui due gemelline nate da poco. E avevano detto basta all'arrivo di altre cicogne. E invece pare proprio che abbiano cambiato idea.

Francesca, super mamma fiorentina, a soli 39 anni ha già messo su una famiglia ‘extra large’. E ora è in attesa del nono figlio. "Non lo abbiamo cercato spiega Francesca - è capitato ma siamo ben consapevoli di come succedono queste cose. Volevamo fermarci ma eravamo comunque aperti a un'altra possibilità, magari non subito. E invece è capitato abbastanza presto, anche se le gemelline sono ancora piccole e ci ha colto un po' di sorpresa".

"Da quando l'abbiamo scoperto - spiega Francesca - anche se è stata una sorpresa, siamo felici di accogliere un nuovo bimbo o bimba nella nostra famiglia. Non ci stravolgerà la vita, perché abbiamo appena traslocato e viviamo in una casa grande, quindi abbiamo posto. Io e mio marito siamo stanchi ma contenti. Il primo trimestre è stato un po' faticoso, perché ho avuto tante nausee. All'inizio infatti questo mi ha fatto pensare che fossero altri due gemelli, proprio perché ho avuto tantissima nausea.

Alla prima ecografia è stata la prima cosa che ho chiesto, se aspettavo due bimbi: ma mi hanno confermato che è uno solo. Abbiamo tenuto il segreto per tre mesi, ce lo siamo tenuto per noi. Lo sapevamo solo io e mio marito e pochissime altre persone. L'abbiamo detto ai bambini ora, dopo la prima ecografia del primo trimestre. Non sappiamo ancora se è maschio o femmina ma siamo contenti che sta bene. Quando lo abbiamo detto ai bambini, come immaginavamo, sono stati tutti molto felici.

La mia seconda figlia, Silvia, che ha 9 anni, allora mi ha confidato che nella letterina a Babbo Natale aveva chiesto un fratellino o una sorellina. Babbo Natale l'ha ascoltata subito perché a gennaio sono rimasta incinta. E quando ho detto a Silvia che Babbo Natale aveva esaudito il suo desiderio, gli altri figli hanno risposto: "Allora l'anno prossimo a Babbo Natale chiediamo un porcellino vietnamita!".

Ne abbiamo parlato con Paolo che è il nostro primogenito ed è l'unico figlio maschio, e ha detto: "Non ho preferenze, anzi, meglio che sia femmina, cosi rimango in camera da solo". Preferisce dunque rimanere l'unico maschio per conservare questo 'privilegio' acquisito da quando ci siamo trasferiti nella nuova casa". "Il nuovo bebè nascerà a ottobre - annuncia mamma Francesca -. Se il papà è stato contento di questa sorpresa? Per gli uomini ci vuole un po' di tempo per adattarsi alle novità, mentre per noi donne ci sentiamo mamme di un nuovo figlio già dal primo test di gravidanza. La mia famiglia lo sapeva già dall'inizio, su Intagram abbiamo dato l'annuncio ieri.

Agli amici lo abbiamo detto questa settimana e non sono mancati i commenti anche simpatici. Qualcuno ci ha detto che da noi se lo aspetta, qualcun altro che non si stupisce più. Ci hanno fatto i complimenti, sono stati tutti felici, e ci hanno detto: "Che forza che siete!".

Conosceremo il sesso del nascituro a quattro mesi e mezzo, quindi tra poco. La gravidanza procede bene, ho 39 anni, certo rispetto alla prima la stanchezza si fa sentire un po di più, ma per il resto sto bene. Quanto a culle ed altro, ricicleremo tutto e tirerò fuori tutto solo all'ultimo momento". E dopo questo bebè, ancora un altro bambino? "Per ora è prematuro parlarne, pensiamo a questo nuovo figlio che arriverà a ottobre. Per ora il decimo bebè non è nei nostri programmi, poi chissà".

I bambini come stanno vivendo questo momento di attesa? "Sono buonissimi e amorevoli - dice mamma Francesca- ma lo sono sempre stati. Ci alziamo ogni tanto la notte solo per le gemelline, perché sono ancora piccole". "Ora la pagina Instagram si chiama comefatecon6elepucci, ma con il nuovo nato cambierà ancora".

La famiglia numerosa "non era il mio sogno da bambina, come si può pensare". Ma "è venuto tutto naturalmente". Il marito è di Perugia, aveva accettato di fare una sostituzione in banca a Firenze. Tramite amici la conoscenza ed è stato amore a prima vista. "Dopo tre mesi ci siamo sposati ed ero già incinta. Il secondo lo abbiamo cercato, abbiamo cercato anche la terza e poi… ci abbiamo preso gusto". E alle giovani coppie che dire? "Non si facciano spaventare. Se si vuole si può tutto".

Maurizio Costanzo