Tragedia a Firenze, famiglia trovata morta in casa. Ipotesi monossido

Firenze, 19 dicembre 2024 – Una famiglia di tre persone, due adulti e un bambino, è stata trovata morta in una casa di San Felice a Ema, frazione alle porte di Firenze, nella zona del Galluzzo. Un altro bambino è stato invece trasportato d’urgenza al Meyer, dove si trova ricoverato in gravi condizioni.

Il luogo della tragedia (Foto Gianluca Moggi/New Press Photo)

Tra le ipotesi è che siano stati intossicati dal monossido di carbonio. Ancora ignote le cause, così come non si conoscono le generalità delle vittime. Nell'abitazione, una villa che si trova in una zona verde alle porte della città, vivrebbero due famiglie. Sul posto i vigili del fuoco con il nucleo Nbcr, la polizia con la scientifica, il 118 e anche i carabinieri.

Sono stati proprio i pompieri i primi ad arrivare, estraendo dalla casa le quattro persone che non rispondevano agli appelli. Immediate le manovre di rianimazione, ma per tre dei quattro occupanti non c’è stato niente da fare.

Notizia in aggiornamento