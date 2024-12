Famiglia trovata morta in casa a Firenze: ipotesi monossido, tragedia alle porte della città

15:49

Il racconto dei vigili del fuoco

Sono stati i vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale, a intervenire alle 14: le quattro persone a pian terreno non rispondevano e alcuni conoscenti hanno dato l'allarme. La squadra ha aperto la porta a pian terreno scoprendo le quattro persone a terra, che sono state subito portate fuori. Partite immediatamente le manovre di rianimazione. I medici non hanno potuto che constatare il decesso di padre, madre e bambino. La bambina, confermano i vigili del fuoco, è stata portata in ospedale al Meyer. E' quindi intervenuto il Nucleo Batteriologico Chimico Radiologico. Sul posto anche il funzionario in servizio.