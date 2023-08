Famiglia Egiziana in Appello: Ritrovare Ahmed a Firenze

I suoi genitori in Egitto sono disperati. Perché da oltre un mese il loro figlio 19enne, non risponde a telefono ed è praticamente scomparso nel nulla. Ahmed Khalil Ahmed Abd al-Hadi (nella foto) ha vissuto per un periodo a Firenze dove la comunità egiziana è particolarmente folta. L’ultimo luogo dove si ha notizia sia stato il ragazzo è Grosseto.

Da lì il vuoto.

La comunità lancia un messaggio "Aiutateci e condividete questo messaggio Per raggiungere il maggior numero e rassicurare la sua famiglia. Si chiede a chiunque l’abbia avvistato di fornire notizie alle forze dell’ordine.