Firenze, famiglia di turisti dimentica 10mila dollari nella cassaforte dell’hotel

Firenze, 2 gennaio 2024 – Una dimenticanza non da poco quella di una famiglia di turisti asiatici: avevano messo 10.000 dollari nella cassaforte dell'hotel dove alloggiavano a Firenze, soldi che poi si sono scordati di portare via quando sono ripartiti. È quanto ha chiarito la polizia allertata dallo stesso albergo ieri, dopo la scoperta dell'ingente somma dentro la cassaforte.

A occupare la stanza, come detto, una famiglia di turisti asiatici. Assolutamente regolare il possesso dei soldi: in corso le procedure per la restituzione. Da quanto appreso, la scoperta è stata fatta quando addetti alle pulizie sono andati a sistemare la camera in un hotel nel centro storico del capoluogo toscano dove la famiglia aveva soggiornato per le vacanze di Natale. La cassaforte era chiusa e quando è stata aperta si è scoperto che custodiva 10.000 dollari. È scattata così la segnalazione alla polizia e sono partiti gli accertamenti che hanno portato a chiarire quanto accaduto.