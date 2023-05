Faentina, luce in fondo al tunnel Il cronoprogramma dei lavori "Altri interventi al via entro giugno"

di Paolo Guidotti

Quarantasette milioni di euro. A disposizione da oltre cinque anni, per il miglioramento infrastrutturale e la messa in sicurezza delle linee ferroviarie che attraversano Mugello e Val di Sieve, ora iniziano a mostrare i primi frutti. Per questo l’assessore regionale a infrastrutture e mobilità Stefano Baccelli ha effettuato un sopralluogo nel Mugello, prima con tappe nelle stazioni ferroviarie di Dicomano e di Contea e poi a Borgo San Lorenzo, nella sede dell’Unione dei Comuni per fare il punto insieme agli amministratori locali. La parte più consistente del finanziamento – 31 milioni di euro su 47 - viene da vecchi accordi presi quando la Tav attraversò il Mugello, come compensazione, e furono recuperati dall’allora viceministro ai Trasporti Riccardo Nencini, per realizzare interventi per ottimizzare le potenzialità della linea e la regolarità del servizio. E in passato non sono mancate polemiche, soprattutto da parte dei pendolari mugellani, perché buona parte dei finanziamenti sono "scivolati" sulla Val di Sieve – non interessata dai lavori, e dai danni, dell’Alta Velocità – e sull’eliminazione di sette passaggi a livello.

Durante la visita l’assessore regionale ha evidenziato il lato positivo: "I lavori stanno procedendo: Dicomano e Contea fanno parte di un impegno complessivo di 47 milioni di interventi da parte di Rfi che interessano l’abolizione di sette passaggi a livello e la riqualificazione di otto stazioni nel Mugello. Il che significa una piccola rivoluzione in termini di comfort, fruizione e sicurezza. Buone notizie anche per quanto riguarda l’avanzamento dei lavori, Dicomano praticamente terminata e un cronoprogramma che prevede che gran parte degli ulteriori lavori nelle altre stazioni partiranno entro giugno. Questi investimenti durante la loro realizzazione creano disservizi sulla linea, ma hanno l’obiettivo di garantire nel futuro uno sviluppo del servizio ai cittadini".

Molto soddisfatto il sindaco di Dicomano Stefano Passiatore, visto che nel proprio comune si stanno investendo oltre 13 milioni di euro: 4,8 milioni sulla stazione di Dicomano, 4,3 milioni per Contea e altrettanti per l’eliminazione di un passaggio a livello, prevista entro il 2025: "Il sopralluogo con l’assessore e Rfi nella stazione di Dicomano e Contea - nota Passiatore- è utile per apprezzare la bontà degli interventi e la qualità degli stessi. Siamo in dirittura d’arrivo su Dicomano e stiamo partendo su Contea. Nelle nostre comunità la ferrovia taglia in due i paesi, separa le frazioni. I nuovi sottopassi creeranno una permeabilità fra le due parti divise dalla ferrovia, consentendo così ai cittadini non solo di accedere più agevolmente ai servizi ferroviari, ma anche di attraversare la ferrovia in sicurezza. Adesso avanti anche con gli altri interventi in corso di progettazione e in fase di affidamento in tutto il territorio del Mugello".

Nei prossimi mesi è previsto l’avvio dei lavori per l’eliminazione di un passaggio a livello a Borgo San Lorenzo.