I nuovi guai di Sirio. Pietre spaccate e toppe in San Marco e Adua

Nel cuore pulsante di Firenze, tra piazza San Marco e piazza Adua, il lastricato in pietra – progettato appositamente per accompagnare il percorso della tramvia nei punti chiamati ‘di incrocio’ – mostra i segni evidenti del cedimento. Le lastre sono rotte, sollevate, frammentate sotto il peso quotidiano del traffico urbano. Basta camminarci sopra per notare il dislivello, sentire lo scricchiolio sotto i piedi, osservare quelle orripilanti toppe nere di bitume che dovrebbero servire a rattoppare il danno. I bus sobbalzano su pietre sconnesse e si mescola al lamento degli autisti, al disappunto dei passanti e di quei commercianti che nelle due piazze hanno la propria attività. E che, giorno dopo giorno, vedono la situazione peggiorare.

Il lastricato, pensato per un contesto pedonale o per un traffico moderato, non regge l’urto di centinaia di autobus che ogni giorno attraversano gli incroci. E non si tratta solo di un problema estetico: le crepe si trasformano in buche, i bordi scheggiati diventano trappole per pedoni e ciclisti. Il Comune ha già stanziato fondi per interventi temporanei, ma appare evidente che il danno sia strutturale. La manutenzione costa, è continua, e finora non è servita a fermare il deterioramento. Un accordo sarebbe stato raggiunto con la Soprintendenza: prevede, a quanto è dato sapere, l’uso di un asfalto a base di resine, più resistente e visivamente compatibile, da applicare nei punti più critici. Ma sarà sufficiente?

I binari del tram — posati su cordoli rinforzati — invece resistono. Ma tutto il contorno cede. Nelle zone promiscue, dove passano tram, auto e moto, i danni sono meno gravi, ma in aumento. La deviazione dei bus? Impossibile, si dice, per ragioni logistiche. E allora si torna al punto di partenza: forse serve ripensare completamente la pavimentazione, scegliendo materiali più adatti a un uso così intensivo.

Firenze, intanto, si aggiusta con le toppe. Ma sotto i piedi, la città si sta sgretolando. Nel frattempo, ogni nuovo passaggio di bus contribuisce ad aggravare microfratture già presenti, accelerando il degrado. Alcune lastre sono state rimosse del tutto, lasciando spazio a rappezzi che stonano con l’ambiente urbano. E anche i sindacati degli autisti segnalano da tempo il rischio per i mezzi, soggetti a sollecitazioni anomale.

Antonio Passanese