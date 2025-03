"Facciamo la cittadella sportiva". Idea Bellosi per il futuro stadio

"Stadio è appartenenza, è città, è quella necessaria infrastruttura soltanto attorno alla quale è possibile sviluppare una programmazione sportiva seria e duratura". Sulla questione stadio cittadino entra in tackle il capogruppo di Scandicci Civica, Giovanni Bellosi che lancia una proposta: una cittadella dello sport, con stadio, palazzetto e piscina per rilanciare lo sport in città. "La discussione attorno a San Giusto – ha detto Bellosi (nella foto) – è sbagliata e fuorviante. San Giusto è per sua natura un impianto di quartiere che deve restare dedicato ai bambini e ai ragazzi, pensare di portare lì un campionato nazionale vorrebbe dire massacrare una zona che già di per sé ha enormi problemi di parcheggio e viabilità e sacrificare anche buona parte del verde esistente per fare posto ai necessari adeguamenti strutturali". Anche lo stesso presidente dello Scandicci, Fabio Rorandelli, aveva chiesto in un primo momento di sviluppare il progetto nel campo di Vingone che ha più spazi e facilità di collegamento.

"Nella nostra idea – ha concluso il capogruppo dell’opposizione – c’è una cittadella dello sport che ospiti stadio, palazzetto, piscina, attività di sport libero. La revisione in atto del piano operativo ci presenta una straordinaria opportunità. Gli spazi ci sono: il nuovo centro città non può essere quello che continuano a proporci con 90.000 metri cubi di uffici che nessuno mai realizzerà, ma anche l’area di Pontignale (che Unicoop vorrebbe utilizzare per dei magazzini del freddo) deve essere ripensata nelle previsioni e rivista come un pezzo di città da completare, abbiamo presentato una mozione in questo senso. Sbagliato infine pensare che Stadio, Palazzetto e Piscina lì si debbano realizzare interamente con soldi pubblici: visione insostenibile e non più attuale, gli enti pubblici faticano anche a fare l’ordinaria gestione dei piccoli impianti".

morv