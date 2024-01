Ex Palazzo del Sonno: niente albergo, solo appartamenti e negozi

L’ex Palazzo del Sonno – quello accanto allo Student Hotel – sarà destinato a un uso residenziale e direzionale. La proprietà aveva chiesto al Comune di poterlo trasformare nell’ennesimo hotel, ma già nel febbraio scorso (quando Cecilia Del Re era ancora assessora all’Urbanistica) questa ipotesi venne bocciata perché l’immobile si trova in zona A, e dunque in zona di pregio e a due passi dal centro storico. Il complesso, che si trova tra viale Strozzi, viale Lavagnini, via Leone X e via Lorenzo il Magnifico, ampio 17mila metri quadrati e composto da un piano interrato e quattro di altezza, dal 1905 ha ospitato gli uffici del gruppo Ferrovie per dismetterlo negli ultimi anni. Palazzo Vecchio avrebbe voluto anche destinarlo a scuola, per accogliere un istituto di secondo grado della Città metropolitana ma pare che l’Ente abbia ritenuto troppo onerosi i costi dell’operazione rispedendo al mittente l’offerta. A questo punto, nell’ex Palazzo del Sonno verranno realizzati appartamenti e negozi per rivitalizzare un’ampia area che, da giugno, sarà attraversata dalla Variante centro storico che dalla Fortezza arriverà in San Marco. Il progetto, ieri, ha avuto il via libera delle commissioni consiliari 3, 4, 5, 6 9, che si sono riunite congiuntamente per esaminare tutte le principali osservazioni arrivate da cittadini ed enti per il prossimo Piano operativo comunale (il vecchio regolamento urbanistico).

A.P.