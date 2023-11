Ex-Otago, formazione allargata: "Canzoni, testi e pubblico"

"Il nostro nuovo spettacolo è tutto incentrato sulle canzoni, sui testi e sul pubblico. Da sempre il pubblico rappresenta per noi un elemento della band. Siamo sempre molto grati alle persone che ci vengono a vedere, li vediamo come degli amici e di conseguenza abbiamo voglia di passare del tempo con loro, mischiarci con loro, cantare insieme a loro". Non vedono l’ora di riabbracciare la platea fiorentina gli Ex-Otago che tornano a calcare le scene con questo Club Tour 2023 che li porta sul palco del Tuscany Hall domani alle 21. La band genovese in questa serie di concerti ha una formazione allargata che, insieme a Maurizio Carucci, Simone Bertuccini, Olmo Martellacci e Rachid Bouchabla, vede alla ribalta anche la talentuosa Giorgia Sudati alla chitarra elettrica, che affianca la band sul palco in ogni show. Sarà un live da non perdere: "Sarà uno spettacolo essenziale – spiega il gruppo -. accadranno delle cose, vivremo insieme momenti emozionanti". A quattro anni dall’ultimo progetto discografico, gli Ex-Otago hanno fatto uscire negli ultimi mesi i singoli "La Fine", "Con te" e "Mondo Panico" in cui compare anche Fabri Fibra (Capitol Records ItalyINRI), brani che forniscono ai fan degli ’Otaghi’ un assaggio goloso di quello che il gruppo ha in serbo per questi speciali appuntamenti.

Giovanni Ballerini