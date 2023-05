Ex Meccanotessile Sistemazione esterna

Avanti con il recupero dell’ex Meccanotessile di via Alderotti. Dopo il via al progetto da un milione e 200mila euro per realizzare il centro giovani e la ludoteca, è arrivato il via libera al completamento della sistemazione esterna dell’ex Meccanotessile. Il progetto definitivo dei lavori, per un importo di 440mila euro che vanno ad aggiungersi ai 560mila già finanziati, ha avuto il via libera della giunta di Palazzo Vecchio, proposta dell’assessora ai Lavori pubblici Titta Meucci. I lavori di bonifica e sistemazione riguardano gli interventi necessari per demolizione e messa in sicurezza dei fabbricati dell’ex Meccanotessile e il completamento delle opere di urbanizzazione per gli alloggi di housing sociale. "Un altro passo avanti verso la riqualificazione dell’ex Meccanotessile – dice Meucci –, che dopo anni di abbandono si avvia a nuova vita con destinazione a vocazione pubblica e sociale".