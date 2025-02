Eventi salva commercio: le date

Eventi salva commercio, approvato il calendario di tutti gli appuntamenti fino a ottobre. Le associazioni di commercianti si danno da fare per combattere contro la grande distribuzione e l’e-commerce che stanno portando via importanti fette di mercato. A fare la parte del leone è ovviamente il centro commerciale naturale Città Futura, con appuntamenti tutti i mesi. Da questo pomeriggio alle 15 con la festa di carnevale, agli antichi motori 27 aprile dalle 10 ai giovedì sotto le stelle di giugno, luglio e settembre, fino alla festa di halloween il 31 ottobre. Altro punto di riferimento, Confesercenti, che punta sui classici mercatini da abbinare alla vetrina antiquaria, ogni ultima domenica del mese. Confcommercio per la fine di marzo (28-30) porterà la festa dello street food. Ad aprile sarà la volta del mercatino francese in piazza Matteotti, a maggio sempre nella piazza ottocentesca c’è l’appuntamento con i sapori d’abruzzo. Restando al cibo l’1 maggio in piazza Resistenza tocca ancora allo street food, mentre a giugno arriveranno i pugliesi con le loro specialità enogastronomiche.