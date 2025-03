Europa senza guerra: dal Manifesto di Ventotene al movimento Senzatomica

L’idea di un’Europa senza guerra è un sogno che affonda le radici nella storia e nell’idea di milioni di persone. Dopo due guerre mondiali, l’Europa ha intrapreso un cammino verso la pace e la cooperazione, un percorso che ha portato alla creazione di istituzioni e alleanze destinate a garantire stabilità e sicurezza. Dopo la Prima Guerra Mondiale, l’Europa si trovava in uno stato di profonda crisi. Le conseguenze del conflitto portarono a instabilità politica e sociale, alimentando nazionalismi estremi e conflitti. Fu in questo contesto che emerse l’idea di un’Europa unita.

Nel 1941 durante il secondo conflitto mondiale, Altiero Spinelli e Ernesto Rossi scrissero il Manifesto di Ventotene, documento che promuove l’unità politica e europea. Fu pubblicato da Eugenio Colorni che ne scrisse personalmente la prefazione. Ancora oggi è considerato uno dei testi fondanti dell’UE. Per Rossi e Spinelli, combattere il fascismo in Italia non bastava: era necessario ripensare l’intero sistema europeo che aveva generato simili mostri politici. Il documento, diffuso grazie anche all’aiuto di alcune donne che lo portarono sul continente dall’isola di Ventotene facendolo conoscere all’opposizione di Roma e di Milano, si ispira ai principi di pace, libertà e democrazia.

Oggi non devono sembrare un’utopia: sono obiettivi raggiungibili attraverso un impegno collettivo che mira a costruire ponti e non muri. Un’azione di questa portata è la campagna di sensibilizzazione svolta da Senzatomica, diretta alle persone comuni affinché prendano consapevolezza della minaccia nucleare, rifiutino il paradosso della sicurezza fondata sulle armi nucleari e rivendichino il diritto a un mondo libero da tali armi. Senzatomica è diventata uno dei principali movimenti per il disarmo nucleare in Italia e il suo principale strumento sono le mostre, strumento di educazione alla pace per generare responsabilità nei visitatori i quali tramite la propria personale decisione diventano attivi sostenitori e protagonisti.

Lo scopo è la creazione di un movimento di opinione pubblica per la ratifica del TPNW (trattato di non proliferazione nucleare) da parte di tutti gli Stati, in modo particolare dell’Italia. Pertanto un’Europa senza guerra è un invito a sognare e a lavorare insieme per un continente in cui la pace, la cooperazione e il rispetto reciproco siano le fondamenta su cui edificare un futuro migliore per tutti.