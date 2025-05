Estra ricavi a 1,2 miliardi, utile 43,6 milioni (+55%)

Il cda di Estra spa ha approvato il bilancio consolidato 2024 con ricavi totali a circa 1,2 miliardi di euro in linea col 2023, Ebitda a 165,3 milioni (+16%), utile netto a 43,6 milioni (+55% rispetto ai 28,1 milioni del 2023). I risultati mostrano un miglioramento in tutte le aree di business ma la crescita risulta trainata in modo particolare dall’area Mercato Energia nella vendita gas ed energia elettrica. Tali risultati hanno compensato la conclusione dei lavori di efficienza energetica (superbonus 110%) che avevano caratterizzato l’esercizio precedente. Inoltre nell’esercizio è proseguito il progetto di integrazione con Alia spa per la creazione della Multiutility Toscana. Il risultato operativo netto (Ebit) è stato di 85,1 milioni, +22% rispetto ai 69,6 milioni del 2023. Il patrimonio netto al 31 dicembre 2024 ammonta a 457,3 milioni, in crescita rispetto ai 437,7 milioni a fine 2023. L’indebitamento finanziario netto è di 456 milioni euro (in aumento rispetto all’esercizio precedente quando era di 447,3 milioni) per effetto di flussi finanziari dell’attività operativa che, anche grazie alla riduzione del capitale circolante netto. Il Gruppo Estra, distribuzione e vendita di gas naturale e vendita di energia elettrica soprattutto nel Centro Italia, è nato nel 2010. "I risultati conseguiti - prosegue Nicola Ciolini, ad di Estra (foto) - ci consentono di guardare al futuro con fiducia e determinazione nel consolidamento del ruolo di Estra quale utility di riferimento nel Centro Italia".