Estra di successo, 17 milioni di dividendi

L’assemblea dei soci di Estra, tra gli operatori nel Centro Italia nel settore della distribuzione e vendita di gas naturale e di energia elettrica, ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023, nonché la destinazione dell’utile di esercizio. Tenuto conto anche dei risultati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, l’assemblea ha deliberato di distribuire agli azionisti - Alia servizi ambientali 39,50%, Coingas 25,14%, Intesa 25,14%, Viva Energia 10% -, dividendi per complessivi 17 milioni di euro (0,075 centesimi di euro ad azione). Presentati anche il bilancio consolidato e la dichiarazione consolidata non finanziaria/Bilancio di sostenibilità: "Il bilancio consolidato 2023 si è chiuso con 1.212 milioni di euro di ricavi totali, 142,9 milioni di euro di Ebitda e 28,1 milioni di euro di utile netto. La Dnf 2023 mette in luce, tra i molteplici risultati conseguiti, un dato importante per il territorio: il valore delle forniture di beni e servizi, al netto dell’acquisto di gas metano ed energia elettrica, è pari a oltre 223,6 milioni di euro, distribuiti per il 65,4% a fornitori del Centro Italia" si legge in una nota.

"Estra conferma il proprio forte impegno al fianco dei territori in cui opera, a sostegno dell’economia e del tessuto sociale nel suo insieme - dice il presidente Francesco Macrì -. Con gli utili distribuiti a soci pubblici partecipati dalle amministrazioni comunali, contribuiamo a sostenere le iniziative dei Comuni in favore dei cittadini".