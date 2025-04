Estate Fiorentina 2025: pubblicato il bando per eventi culturali a Firenze

Firenze, 5 aprile 2025 – Dal 1 giugno al 30 settembre Firenze si anima di eventi per la nuova edizione dell’Estate fiorentina, la rassegna culturale multidisciplinare di appuntamenti selezionati attraverso un avviso ad evidenza pubblica. La novità delle ultime ore è proprio la pubblicazione del bando per presentar le candidature. "Puntiamo ad avere una grande estate di musica e cultura a Firenze – ha spiegato l’assessore alla cultura Giovanni Bettarini – puntando su questa manifestazione che negli anni ha saputo valorizzare un’offerta culturale multidisciplinare, destinata ad un pubblico variegato e di tutte le età, coinvolgendo molti luoghi della città, con particolare attenzione anche a quelli che vogliamo tornare a vivere pienamente come il parco delle Cascine".

Per l’Estate Fiorentina sono stati stanziati oltre 1,7 milioni: "Ci aspettiamo anche quest’anno proposte di altissimo livello", ha aggiunto Bettarini. L’avviso si articola in quattro sezioni: per tutte queste il contributo che sarà erogato dall’amministrazione non potrà superare l’80% del costo totale del progetto.

La prima è dedicata a "eventi culturali e artistici diffusi con ingresso gratuito che garantiscano il carattere e l’originalità multidisciplinare della kermesse fiorentina e valorizzino vari luoghi della città, anche quelli meno centrali o comunque meno frequentati". La seconda "prevede eventi culturali e artistici diffusi con ingresso a pagamento, finanziati da eventuali sponsorizzazioni"; la terza è legata alle proposte per grandi eventi tematici con ingresso gratuito, come ‘Costruiamo la pace’, con eventi incentrati su musica, poesia e dibattito, ‘La Gaberiana’, la manifestazione dedicata a Giorgio Gaber, la quarta edizione di ‘Le piazze dei libri’ e ‘Non mollare’, una serie di iniziative culturali fra cui spettacoli teatrali, letture e presentazioni di libri nel centenario della fondazione del periodico antifascista fiorentino il cui titolo fu ideato da Nello Rosselli e dalla rappresaglia messa in atto dallo squadrismo fascista nella notte tra il 3 e il 4 ottobre 1925.

L’ultima sezione è quella su ‘Festival o grandi rassegne’: tra gli appuntamenti ci saranno quattro festival o grandi rassegne a ingresso gratuito dedicati ad arti contemporanee, visive, audiovisive, performative e danza. Spazio anche a un festival o rassegna di concerti, talk show e produzioni originali da realizzarsi all’interno del complesso monumentale di Santa Croce. Coinvolti anche piazza pitti, l’Oltrarno, il parco delle Cascine (dove ci sarà un festival di circo contemporaneo). Si prevedono anche cinque appuntamenti con ingresso a pagamento, da realizzarsi qualora si renderanno disponibili eventuali fondi comunali.

Senza dimenticare anche l’ultimo provvedimento di giunta che abbatte del 50% il canone di occupazione del suolo pubblico e quello per le concessioni ai mercati a tutti gli operatori che organizzeranno eventi alle Cascine con il patrocinio del Comune.