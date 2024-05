Arena Summer Fest, dodici appuntamenti nell’estate figlinese

Figline e Incisa (Fi), 30 maggio 2024 – Gaia Nanni, Marina Rei, i Whisky Trail, Marco Marzocca sono solo alcuni dei nomi della ricca programmazione dell’estate di Figline Valdarno. All’Arena Summer Fest, nell’auditorium all’aperto del teatro Garibaldi, in programma due mesi di eventi per tutte le età che spaziano tra musica, teatro e cinema. Dal 27 giugno al 29 agosto la 5ª edizione del festival avrà come sempre prezzi dei biglietti poolari (5 euro intero, 3 ridotto) e quattro serate a ingresso libero.

Si comincia giovedì 27 giugno con Simone Baldini Tosi e il suo “Chiedo scusa se parlo… di Gaber”, un omaggio al grande Giorgio in un vero spettacolo di teatro-canzone, le parole di Sandro Luporini e la musica della Tuscan Chamber Orchestra. Martedì 2 luglio lo spettacolo (per bambini dai 4 ai 10 anni) con figure e pupazzi racconterà le vicende di Pippi Calzelunghe. Lunedì 8 luglio gli artisti del Greve Opera Academy, l’Orchestra da camera di Greve in Chianti, con il direttore Adrian Sylveen e il Coro del Teatro Comunale Garibaldi interpreteranno il “Rigoletto” di Giuseppe Verdi: ingresso gratuito. Musica protagonista anche giovedì 11 luglio con Paolo Calabresi e “Puccini” a cento anni dalla scomparsa del musicista in un testo ideato e scritto da David Boldrini.

Martedì 16 luglio appuntamento con Gaia Nanni e la partecipazione straordinaria di Marina Rei in “Non sono Rosa”, lo spettacolo di Manuela Critelli e Gianfranco Pedullà che parla di chi si batte contro le violenze e le discriminazioni. Martedì 23 luglio torna la musica con “Il ‘900 Classic/Rock” dell’Open Strings Quintet, ensemble di archi dell’Orchestra della Toscana, spaziando da Bartók ai Queen, dai Pink Floyd agli Europe. Ancora musica martedì 30 luglio con i 20 giovani musicisti jazz della JOTC Open Orchestra diretta da Francesco Giustini e con Daniele Malvisi al sax tenore con un repertorio anni ‘60 e ’70.

Giovedì 1° agosto l’attore e comico Marco Marzocca sarà protagonista di “Chi me lo ha fatto fare!” in cui racconterà senza filtri la sua vita. Martedì 6 agosto ci sarà il concerto dello storico gruppo Whisky Trail. Finale di manifestazione dedicata al cinema, con tre appuntamenti a ingresso gratuito: giovedì 8 agosto sarà proiettato “Palazzina LAF” di Michele Riondino sulle morti sul lavoro; il 22 agosto sarà la volta di “Super Mario Bros - Il film” di Aaron Horvath; il 29 agosto “Mulino, New Club, Taotec: dalla sala da ballo alla discoteca”, il film-documentario di Piero Torricelli sulle tre discoteche figlinesi.

Info: www.teatrogaribaldi.org; [email protected].