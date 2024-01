C’era una volta la Figline degli anni ’70 e ’80...

Mulino, New Club 70, Taotec: per i ragazzi degli anni ‘70, ’80, ’90 sono nomi che riaccendono ricordi di serate in discoteca, tra dj rinomati e balli con amici in luoghi diventati un simbolo per generazioni di valdarnesi e non solo. Ora un film-documentario racconta le notti del Valdarno che fu e i cambiamenti negli anni del modo di divertirsi dei giovani. Il regista Piero Torricelli ha raccolto documenti e testimonianze dei protagonisti di quegli anni in un lungometraggio che non poteva che essere trasmesso, a Figline, nel cuore della movida del passato. Martedì alle 21 al cinema-teatro Salesiani il pubblico tornerà indietro nel tempo, a partire dagli anni ’60 per poi percorrere a ritmo di musica le notti degli anni che furono fino ad oggi. Sarà possibile rivedere i volti dei migliori dj dell’epoca, ritrovare la moda del tempo, gli abiti e le pettinature, l’arredamento, i mezzi di trasporto, le bevande preferite di un passato neanche così lontano, ma che ora è diventato "vintage". Il film è anche un album di personaggi e aneddoti attraverso interviste e ricordi. L’evento, presentato da Stefano Baragli e Roberta Catarzi col patrocinio del Comune di Figline e Incisa, ha anche una finalità benefica: il ricavato della serata andrà ad Artemisia, il centro antiviolenza. Ingresso su prenotazione al: 351.7858672.

Manuela Plastina