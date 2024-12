Inferno a Calenzano. Maxi mobilitazione dei soccorsi: “Sforzo straordinario”

Firenze, 9 dicembre 2024 – Vigili del fuoco, ambulanze, polizia, carabinieri, vigili urbani. Nell’inferno di fuoco di Calenzano, questa mattina, si è concentrata la maxi mobilitazione dei soccorsi regionali e non solo. Ore 10.20, l’esplosione nell’impianto Eni: “Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e la polizia. Allertate tutte le strutture per i soccorsi”, informa la Regione. Inizia il dramma, la preoccupazione per i lavoratori coinvolti, quelli del deposito e nelle ditte vicine.

L’esplosione, avvertita dai luoghi più disparati (da Bagno a Ripoli a Montelupo Fiorentino), genera una reazione a catena di terrore e apprensione. Nel mentre che la notizia si diffonde i soccorsi sono pronti, operativi. Le sirene si moltiplicano nella zona che, nel frattempo, viene isolata. Autostrada chiusa, sospesa la circolazione dei treni, evacuate 15 aziende e anche le classi universitarie a Sesto Fiorentino. L’elisoccorso Pegaso atterra vicino all’azienda, porta via i primi feriti. Il policlinico di Careggi ha attivato il piano di massiccio afflusso, in previsione di un ingente arrivo di feriti. Il piano comporta il blocco dell'attività ordinaria dell'ospedale e spazi riservati al pronto soccorso. Nel frattempo sono stati allertati anche tutti gli ospedali del territorio.

Il Dipartimento della Protezione Civile “ha attivato l'Unità di Crisi in collegamento con il Centro Coordinamento Soccorsi della Prefettura di Firenze e d'intesa con il tavolo è stata disposta la partenza di un team del Dipartimento per dare supporto alle autorità locali".

Dieci le squadre dei vigili del fuoco toscane. In un primo momento sono stati attivati anche i colleghi dall’Umbria. Impiegati droni per i rilievi: "Sono in contatto costante con il Centro Operativo Nazionale dei vigili del fuoco e con il comando di Firenze per seguire gli sviluppi dell'esplosione di questa mattina a Calenzano. Sul posto stanno operando 10 squadre di vigili del fuoco dei comandi della regione Toscana che stanno domando l'incendio ed effettuando rilievi anche attraverso l'utilizzo dei droni. Alle famiglie delle vittime porgo le mie più sincere condoglianze. Ai feriti auguro una pronta guarigione e una rapida ripresa". E' quanto afferma il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco.

Esplosione a Calenzano, l'elisoccorso Pegaso sul posto per soccorrere le persone ferite (Fotocronache Germogli)

"Il nostro sistema sanitario è impegnato in uno sforzo straordinario a seguito di quanto accaduto questa mattina a Calenzano". Così David Nucci, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale Firenze-Pistoia, a seguito dell'esplosione che ha coinvolto lo stabilimento Eni di Calenzano dove al momento risultano due persone decedute, otto feriti e quattro dispersi. "Siamo accanto ai familiari delle vittime e delle persone ferite - prosegue Nucci -. Per fronteggiare questa maxi emergenza, gli ospedali del territorio sono stati messi in massima allerta; l'ospedale di Careggi ha attivato il piano d'emergenza, sospendendo l'attività ordinaria e attrezzando le sale del pronto soccorso per accogliere i feriti. Ringraziamo tutti gli infermieri, i medici, i volontari, le forze dell'ordine e i Vigili del Fuoco impegnati nel soccorso".

E insieme a medici e operatori ospedalieri è subito apparsa importante anche l’assistenza psicologica per i familiari delle vittime: "Abbiamo dato anche la nostra disponibilità per attivare immediatamente" gli psicologi per "poter avere supporto per i familiari che vengono contattati", fa sapere la sindaca Sara Funaro. "In questi momenti- conclude- bisogna pensare a seguire la situazione, ma anche alle famiglie che sono le prime a essere colpite e a cui dobbiamo dare tutta la nostra vicinanza".