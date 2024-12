Esplosione in una raffineria a Calenzano, fumo nero sulla città. Boato avvertito ovunque. Ci sono feriti

Sesto Fiorentino (Firenze), 9 dicembre 2024 – Esplosione a Calenzano nella raffineria Eni nella mattina di lunedì 9 dicembre. Il boato è stato chiaramente avvertito in tutta Firenze e hinterland. Una nuvola di fumo si è improvvisamente levata sul capoluogo.

Dunque un’esplosione fortissima, accaduta intorno alle 10.20. Ambulanze e vigili del fuoco sono immediatamente andati sul posto. Sul posto il sistema di emergenza sanitaria, vigili del fuoco e forze dell’ordine. Sospesa la circolazione ferroviaria tra Prato e Firenze. Ci sono diversi feriti. Chiuso il castello autostradale di Calenzano. Traffico completamente bloccato nei comuni di Calenzano e Sesto Fiorentino. Evacuata l’università di Sesto Fiorentino.

Il fumo che si è levato dalla zona di Novoli dopo l'esplosione che è stata chiaramente avvertita in tutta la città

La nuvola di fumo è chiaramente visibile in tutta la città. Sono decine le foto e i video sui social network, così come tantissime sono state le telefonate ai vigili del fuoco del comando di Firenze da parte di cittadini impauriti per quanto hanno sentito. Il botto è stato impressionante.

Subito dopo l’esplosione, una palla di fuoco si è levata da sopra la zona. Quindi appunto il fumo. L’aria nella zona è diventata irrespirabile.