Calenzano, il giorno del lutto in Toscana: bandiere a mezz’asta e dolore, le commemorazioni

"Stop a depositi come questo"

"L'impegno che prendiamo è a cambiare gli strumenti urbanistici e a fare in modo che non ci sia più all'interno delle città la possibilità di realizzare luoghi come questo che sono ad alta pericolosità ma che nel tempo hanno avuto una serie di controlli. Però in futuro questi luoghi devono andare in spazi veramente isolati, non nel centro delle città. Il tema è di pianificazione, il nostro compito è legiferare. Lo faremo nei prossimi mesi". È quanto dichiara il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, parlando coi giornalisti al termine del minuto di silenzio osservato in ricordo delle vittime.