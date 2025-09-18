Esplosione al deposito Eni di Calenzano, c’è un nuovo indagato

Prato, 18 settembre 2025 – L’avanzamento delle indagini sull’enorme esplosione al deposito Eni di Calenzano del 9 dicembre 2024 porta oggi a iscrivere un nuovo nome nel registro degli indagati.

Sono state le dichiarazioni di un coindagato, Enrico Cerbino, collaboratore del responsabile del settore manutenzione, a indurre la Procura di Prato, competente per il territorio calenzanese, a indagare anche un altro soggetto: si tratta di Andrea Strafelini, coordinatore operativo giornaliero e preposto. Le ipotesi di reato avanzate nei suoi confronti sono omicidio colposo plurimo, disastro colposo, lesioni personali colpose. Il giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta della Procura pratese di estensione dell’incidente probatorio già in atto ed è stata fissata l’udienza per la mattina del 3 ottobre.

L'esplosione al deposito Eni di Calenzano (foto Germogli)

L’esplosione del 9 dicembre

Nel disastro del 9 dicembre 2024 morirono 5 persone. In pochi secondi una nube di vapore infiammabile di carburante fece saltare in aria l’enorme deposito Eni, posizionato in mezzo a un insediamento industriale e a poca distanza da case e uffici (molto forte la polemica dei residenti perché quel deposito non riapra più). Davide Baronti, 49 anni, Gerardo Pepe, 45, Franco Cirelli, 45, Vincenzo Martinelli 51, Carmelo Corso, 57, sono questi i nomi degli gli operai che persero la vita.

L’ipotesi è che il disastro si sia generato durante i lavori di manutenzione tra la corsia 6 e 7 dell’impianto, con una fuoriuscita di carburante a causa della rimozione di una valvola collegata con un "gomito" a una linea di benzina in pressione (circostanza sconosciuta ai lavoratori). Poi un innesco involontario e l’esplosione, avvertita a chilometri di distanza: da Firenze, da Prato, perfino dalla provincia di Pistoia. Un boato pauroso, centinaia di vetri distrutti anche a molta distanza dal deposito Eni, danni e feriti. Una bomba.

Un evento che il procuratore capo di Prato Luca Tescaroli definì a suo tempo “prevedibile ed evitabile" dovuto a un "errore grave e inescusabile".

A marzo scorso i primi avvisi di garanzia: nove persone e la stessa Eni spa per illecito amministrativo per i reti commessi dai suoi dipendenti nell’interesse della società in assenza di un modello organizzativo che impedisse la situazione di rischio, rischio che Eni aveva classificato con una probabilità di accadimento molto bassa. Sotto inchiesta la dirigente incaricata della gestione del centro di Calenzano, Patrizia Boschetti, la responsabile del servizio protezione e prevenzione del deposito, Emanuela Proietti, lo stesso responsabile del deposito, Luigi Cullurà. E ancora: il responsabile del settore manutenzione e un suo collaboratore, Carlo di Perna ed Enrico Cerbino, e il tecnico addetto alla manutenzione e il proposto dell’impianto, Marco Bini ed Elio Ferrara. Con loro, tutti dipendenti Eni, sono sotto inchiesta anche l’amministratore unico della Sergen e il preposto della stessa azienda, Francesco Cirone e Luigi Murno.