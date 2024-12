Un’onda d’urto devastante: Calenzano, crolla il controsoffitto di una concessionaria nell’esplosione L’esercizio commerciale a centinaia di metri dall’impianto è uno di quelli che ha subito i danni maggiori per la deflagrazione. Le immagini mostrano i pannelli che finiscono sulle auto in esposizione. Momenti di terrore per i tanti impiegati delle aziende della zona. Sono cinque i morti dentro il deposito Eni. In tutto ventisei i feriti