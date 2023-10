"Esplorare l'Arte e la Solitudine al Festival Arti e Gestalt"

La sesta edizione del Festival Arti e Gestalt si svolgerà dal 3 al 5 novembre a Settignano. "Arte e Solitudine", è il tema che la kermesse affronterà attraverso workshops coinvolgenti, conferenze, momenti di condivisione in plenaria e musica. Saranno presenti contributi di relatori provenienti dal mondo della Gestalt, dell’arte, della spiritualità, per destare riflessioni sulla vita intrapsichica, artistica e di relazione comunitaria. Novità dell’edizione l’offerta di 4 laboratori dedicati ai "Processi di creazione", come accompagnamento e sintesi delle esperienze fatte durante il festival. Il 28 ottobre è prevista un’anteprima "Piccolo inno all’universo" con Claudia Bombardella.