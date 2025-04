Escursioni, canti e ricordo. Le celebrazioni del 25 aprile

Ampio il calendario delle celebrazioni del 25 aprile organizzato dal Comune in collaborazione con Anpi. La partenza, alle 8,30, sarà dal municipio per la commemorazione ai cippi sul territorio, alle ore 10 in piazza Vittorio Veneto, invece, la cerimonia al monumento ai caduti. Poi le iniziative si sposteranno al Memoriale di Valibona.

Per raggiungere la località sono promosse una serie di escursioni: alle 7,30 partenza da La Bottega dell’Allegria a Legri (info: 3512250273); alle 8 dalla Casa del Popolo di Calenzano (info: 055.2693977); alle 8,30 dal circolo Arci di Carraia (info: 055.8819072); alle 9 partenza dal circolo Arci Le Croci, sentiero Rifugio Gensini (info: 055.8877028). Alle 9,30, infine, il ritrovo sarà al Tiro al piattello. Alle 12 sono in programma la commemorazione e gli interventi istituzionali al cippo di Valibona. Il gruppo "MaggiAllegri" accompagnerà le celebrazioni al Memoriale con "Canti di liberazione e di lotta". A seguire, pranzo all’aperto con servizio di ristoro organizzato dal Circolo Arci di Carraia e dalla Misericordia di Carraia e poi camminata con visita guidata a una grotta sul crinale della Calvana, a cura dell’Unione Speleologica Calenzano. Per chi fosse impossibilitato a raggiungere a piedi Valibona, è disponibile un servizio di trasporto a cura della Vab su prenotazione a [email protected].