Esce il settimo romanzo di Gigi Paoli. Alle 18,30 sul palco di Giunti Odeon la presentazione con Gabriele Canè

Viene presentato oggi pomeriggio alle 18,30 alla Giunti Odeon di piazza Strozzi il settimo romanzo del giornalista de La Nazione Gigi Paoli dal titolo ’Oltre’ (edito da Giunti), da oggi in libreria. A presentare il libro ci sarà Gabriele Canè, editorialista di Qn-La Nazione-Il Resto del Carlino-Il Giorno e già direttore del nostro giornale. ’Oltre’ è il secondo romanzo della serie di Paoli che ha come protagonista il professor Piero Montecchi, neuroscienziato italo-francese che insegna all’Università di Verona ed è consulente del Cicap, il Comitato per il controllo delle affermazioni sul paranormale e le pseudoscienze.