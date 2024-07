Enrico e Olga, 60 anni d’amore . Arrivano le nozze di diamante per lo storico presidente del Boschetto

Nozze di diamante per Enrico Nencioni e Olga Vitali, che festeggeranno circondati dall’affetto dei loro quattro figli e otto nipoti. Artigiano lui, impiegata nella farmaceutica lei, oggi pensionati tagliano insieme un ennesimo traguardo: 60 anni da quel 25 luglio 1964 in cui coronarono il loro sogno d’amore davanti all’altare. Un amore sbocciato nella prima adolescenza: "Ci siamo conosciuti nella parrocchia di San Pietro a Monticelli e ci siamo messi insieme intorno ai vent’anni – racconta Enrico, per trent’anni presidente del cirolo il Boschetto – Fu don Antonio Sani a sposarci".