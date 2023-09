Ennesima notte di schiamazzi e vandalismi, la protesta dei residenti

Urla, musica a tutto volume, balli improvvisati nel mezzo della strada e in piena notte. Così una ventina di ragazzi spagnoli hanno allestito una vera e propria festicciola in via Palazzuolo, alle 4 di mattina, tra chi si divertiva a farsi trascinare su un carrello della spesa lasciandosi andare con tanto di giravolta e chi ha addirittura pensato di spostare di peso in mezzo alla carreggiata un’Ape parcheggiata.

Una notte di follia sotto le finestre dei residenti che si sono svegliati di soprassalto.

Un episodio che si aggiunge ai problemi di spaccio e degrado a ogni angolo della strada. E’ stata un’estate calda per gli abitanti della strada che non ne possono più di svegliarsi tra i resti di festini a base alcolica o di crack e di affacciarsi dalle finestre e assistere in diretta a spaccio e consumo di droga.

"Nella nostra strada non manca niente – dice Andrea Boccacelli del comitato Palomar Palazzuolo –, siamo stanchi. Ci stiamo organizzando con iniziative che possano sensibilizzare l’opinione pubblica".