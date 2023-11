"Emozioni". Prima personale di Carlo Boanini

Si intitola "Emozioni" la mostra di Carlo Boanini che si inaugura giovedì alle 18, nei locali del Vittoni Space Florence, in via de’ Neri 11, e che proseguirà fino al 19 novembre (orario 15-20, ingresso libero). Una quarantina le opere esposte per questa prima personale di Boanini, classe 1962, imprenditore e consulente informatico fiorentino che, in 40 anni di produzione artistica, ha reso omaggio all’uso virtuoso e raffinato del disegno, dando vita ad un caleidoscopio di raffinati linearismi e grafiche che compongono illustrazioni a colori a metà fra sogno e realtà. L’evento, col patrocinio della Fondazione Umberto Veronesi, è organizzato a sostegno della ricerca contro il cancro. All’inaugurazione Maria Petrini, responsabile delegazione di Firenze della Fondazione Veronesi e Oscar Illescas Pomposo, PhD in scienze biologiche e ricercatore sostenuto dalla Fondazione Veronesi. Il ricavato delle vendite delle opere sarà devoluto alla Fondazione Veronesi.