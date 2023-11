Emergenza, rimosse ventisettemila tonnellate di rifiuti da Alia

CAMPI

Anche questo è un segnale del graduale ritorno alla normalità: come comunica infatti Alia, Campi esce dalla gestione emergenziale dei rifiuti alluvionati derivanti da utenze domestiche.

A poco più di tre settimane dalla piena che ha flagellato la nostra regione, quindi, la situazione nelle strade sta tornando alla normalità in tutti i territori colpiti.

Alia Servizi Ambientali "ha già effettuato – spiega l’azienda in una nota - due passaggi di recupero dei rifiuti alluvionati in oltre il 72% delle circa 900 strade coinvolte fra Campi Bisenzio e i Comuni della provincia di Prato (Prato, Montemurlo, Carmignano, Poggio a Caiano, Vaiano, Cantagallo e Vernio). Ma anche della Piana pistoiese (Quarrata, Montale, Agliana) e dell’empolese (Fucecchio e Cerreto Guidi)". Complessivamente, sono state rimosse dalle strade oltre 27.000 tonnellate di rifiuti. A Campi, inoltre, dall’inizio di questa settimana è ripartita la raccolta porta a porta dei rifiuti differenziati anche nelle zone più duramente colpite dall’alluvione. E nei giorni scorsi sono stati effettuati una serie di passaggi di spazzamento e lavaggio profondo delle strade con due lavastrade, due spazzatrici meccaniche e nove persone a terra per eliminare i residui di fango. Anche il servizio gratuito di ritiro ingombranti è tornato a essere gestito con le modalità ordinarie, su appuntamento.

Di conseguenza, Alia chiede ai cittadini "di non lasciare più in strada i propri rifiuti e di non portarli autonomamente nelle piazzole di accumulo. Piazzole che sono già state completamente liberate dai rifiuti (a eccezione delle terre e dei fanghi): l’unica dove restano ancora circa mille tonnellate di materiali destinati al conferimento in discarica è quella a Campi Bisenzio, in zona Asmana, che verrà svuotata nei prossimi giorni"". L’impegno di Alia si è nel frattempo spostato sulla gestione delle richieste di smaltimento dei rifiuti delle utenze non domestiche, per risolvere le problematiche delle aziende e delle ditte artigianali colpite dall’alluvione: a tal proposito è possibile richiedere l’intervento tramite il sito Internet all’indirizzo www.aliaserviziambientali.italluvioneimprese2023. "La raccomandazione – concludono da Alia - è quella di mantenere i materiali, dove possibile, all’interno dell’area aziendale separando i rifiuti simili agli urbani (come mobili e imballaggi) dai rifiuti elettrici ed elettronici (Raee) e dai rifiuti generati dall’alluvione".

Pier Francesco Nesti