Emergency, cena di beneficenza

Le cene a sostegno di Emergency arrivano a Impruneta con un ospite di eccezione: lo scrittore (e cittadino di zona) Marco Vichi sarà domani sera al ristorante il Battibecco in via Vittorio Emanuele. A partire dalle 20 parlerà dei suoi numerosi libri di successo in compagnia di Lara Fabbrizzi, assessore comunale alla cultura. La serata è organizzata appunto per supportare i progetti e attività di Emergency che da trent’anni cura gratuitamente le vittime delle guerre e della povertà, promuove una cultura di pace e soccorre i migranti naufraghi nel mar Mediterraneo. I volontari organizzano queste cene nei territori per finanziare in particolare pasti gratis e una dieta corretta ai pazienti curati dall’associazione e anche ai loro familiari. Nelle mense dei progetti Emergency vengono garantiti oltre 130 mila pasti al mese.