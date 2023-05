Elodie, la nuova stella La cantante chiude il tour con una data a Firenze

Elodie aumenta le tappe del suo tour e arriva anche una nuova data per Firenze, dove la cantante romana si esibirà nel suo live show martedì 5 dicembre. Proprio al Mandela Forum, quella sera, Elodie chiuderà un tour che ha avuto un enorme successo, con una raffica di sold out. I biglietti per la tappa fiorentina saranno disponibili online da oggi alle 13 e in tutti i punti vendita autorizzati da domenica 4 giugno alle 11.

Due miliardi di stream totali in carriera, 500 milioni dei quali con ’Ok. Respira’, suo ultimo album, vincitrice del David di Donatello per ’Proiettili (Ti mangio il cuore)’ come miglior canzone originale, da lei interpretata assieme a Joan Thiele e scritta dalle stesse insieme a Elisa ed Emanuele Triglia, Elodie si candida a essere tra i protagonisti dell’estate 2023 con il singolo ’Pazza Musica’, realizzato insieme a Marco Mengoni, uscito il 26 maggio scorso.

"Nei miei concerti il corpo è in primo piano ma non perché sono esibizionista o per dire che sono la meglio, perché sono libera" ha raccontato la cantante in un’intervista. Elodie ha parlato anche del rapporto con il suo corpo: "Un corpo è un corpo, mi sento bene con me stessa e mi piace fare uno show esprimendo tutta me stessa. Il corpo è bello, un’opera d’arte. Mi sento a mio agio, sono stata educata in una famiglia che ha un rapporto naturale, libero, col corpo".

Infatti, oltre a una voce dalla grande estensione, è la sua bellezza ad aver attirato l’attenzione di tutti. Ma Elodie, romana di trentatré appena compiuti, ha colpito anche per la sua genuinità e per la sua spontaneità, non solo per i suoi outfit al calor bianco.

Pochi mesi fa ha rivelato a tutti di essersi legata sentimentalmente al campione italiano di MotoGp, Andrea Iannone, che ha avuto in passato relazioni importanti con Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. La loro relazione è nata nella scorsa estate, ma l’ufficialità è avvenuta soltanto da poco tempo. Nell’ultimo periodo è diventata anche ambassador Bulgari e negli eventi indossa i preziosi Tiffany&Co.

Il tour che sta portando avanti in tutta Italia sta avendo davvero un grande successo e ieri Elodie ha annunciato le nuove date, compresa quella di Firenze che chiuderà questo grande viaggio della cantante romana salita al centro della ribalta dello show business.