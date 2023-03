“Elly Schlein e la sua compagna a Firenze”: le foto

Elly Schlein con la compagna

Firenze, 21 marzo 2023 – Un soggiorno in Toscana, tra la costa livornese e Firenze per Elly Schlein. La neo segretaria del Partito Democratico proprio a Firenze ha visto una delle sue prime uscite pubbliche da segretario alla manifestazione in solidarietà ai collettivi di sinistra dopo la rissa per motivi politici avvenuta tra studenti fuori dal liceo Michelangiolo a Firenze.

La donna vista insieme a Elly Schlein

E sempre nel capoluogo toscano è stata avvistata da Diva e Donna. Il settimanale in edicola mercoledì 22 marzo pubblica in esclusiva le foto in cui la segretaria è in compagnia di un’altra ragazza. Quella che sarebbe la sua compagna. Elly Schlein aveva dichiarato nei mesi scorsi: “Sono lesbica, ma non sono meno donna”.

“Elly Schlein – scrive il settimanale - è in compagnia di una donna ma fa di tutto per evitare di farsi vedere in pubblico con lei, che tra l’altro tiene al guinzaglio il suo cane. Entrano separate alla stazione di Firenze e prendono il treno per Bologna in vagoni diversi”.

La leader del Partito Democratico ha raccontato di avere amato molti uomini e molte donne precisando: «In questo momento sto con una ragazza e sono felice, finché mi sopporta».

Sono molti i legami con la Toscana di Elly Schlein. Il nonno era di origini senesi e proprio a Siena la segretaria dem ha trascorso molti momenti liberi. Non tralasciando il Palio, di cui è appassionata e che ha sempre seguito.

Un’anima senese insomma, raccontata a La Nazione da uno dei suoi cugini, Andrea Viviani, priore della contrada della Lupa. “La madre di Elly, Paola - dice Viviani – è nata a Siena. Ci sentiamo spesso con Elly, anche se vivendo lei a Lugano è più difficile vederci. Siamo comunque molto legati”.