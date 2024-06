Elezioni: si avvicina il fine settimana con le urne aperte

Firenze, 4 giugno 2024 – Sabato 8 e domenica 9 giugno si svolgeranno le consultazioni elettorali per l'elezione dei membri spettanti all'Italia nel Parlamento Europeo, per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale di Firenze oltre che dei presidenti e dei consigli di quartiere.

Si potrà votare in entrambe le giornate:

• sabato 8 giugno dalle ore 15 alle ore 23

• domenica 9 giugno dalle ore 7 alle ore 23

L’eventuale turno di ballottaggio si terrà, sempre su doppia giornata di voto, domenica 23 giugno 2024, dalle ore 7 alle 23, e lunedì 24 giugno 2024, dalle ore 7 alle 15.

Potranno votare per le elezioni del Parlamento europeo elettrici ed elettori italiani residenti a Firenze, nonché cittadine e cittadini dell'Unione Europea anch'essi residenti nel Comune di Firenze già iscritti o che abbiano presentato richiesta di iscrizione nella prevista lista elettorale aggiunta entro la data di lunedì 11 marzo 2024.

Potranno votare per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale di Firenze oltre che dei presidenti e dei consigli di quartiere elettrici ed elettori italiani residenti a Firenze, nonché cittadine e cittadini dell'Unione Europea anch'essi residenti nel comune di Firenze già iscritti o che abbiano presentato richiesta di iscrizione nella prevista lista elettorale aggiunta entro la data del 30 aprile 2024.

Aperture straordinarie dell'ufficio elettorale e dei punti anagrafici decentrati

Dal 3 al 9 giugno, al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati,

l'Ufficio Elettorale (viale Guidoni 174) è aperto senza prenotazione per il rilascio di tessere elettorali:

- lunedì 3 giugno, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17;

- martedì 4 giugno dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17;

- mercoledì 5 giugno dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17;

- giovedì 6 giugno dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17;

- venerdì 7 giugno dalle ore 8 alle ore 18;

- sabato 8 giugno dalle ore 8 alle ore 23;

- domenica 9 giugno dalle ore 7 alle ore 23;

Il Punto Anagrafico di Parterre Cubo 1 (Piazza Libertà 12) è aperto senza prenotazione per il rilascio di tessere elettorali e Carte di Identità Elettroniche (CIE) agli elettori:

- lunedì 3 giugno, dalle 14.30 alle 17;

- mercoledì 5 giugno dalle 14.30 alle 17;

- venerdì 7 giugno dalle ore 13 alle ore 19;

- sabato 8 giugno dalle ore 8.30 alle ore 23;

- domenica 9 giugno dalle ore 7 alle ore 23;

Il Punto Anagrafico di Villa Vogel (via delle Torri 23) è aperto senza prenotazione per il rilascio di tessere elettorali e Carte di Identità Elettroniche (CIE) agli elettori:

- venerdì 7 giugno dalle ore 13 alle ore 19;

- sabato 8 giugno dalle ore 8.30 alle ore 23;

- domenica 9 giugno dalle ore 7 alle ore 23;

Voto assistito

Sono interessate le persone portatrici di handicap, fisicamente impedite ad esprimere autonomamente il diritto di voto. Tali elettori possono recarsi in cabina a votare con l’assistenza di un accompagnatore, che può essere un familiare o un’altra persona liberamente scelta, purché iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Il cittadino interessato deve rivolgersi al presidio Asl della propria zona di residenza.

Presso il presidio, riceverà il cosiddetto "certificato di voto assistito in cabina" con il quale potrà recarsi al proprio seggio il giorno delle consultazioni elettorali portando con sé il certificato di voto assistito in cabina, il documento di identità e la tessera elettorale.

Se l'impedimento del cittadino è di natura permanente si consiglia allo stesso, nei giorni precedenti alle consultazioni elettorali, di recarsi all'ufficio elettorale di viale Guidoni 174 per chiedere l'apposizione, sulla tessera elettorale, del timbro permanente di diritto di voto assistito in cabina presentando il certificato di voto assistito in cabina, il documento di identità, la tessera elettorale e il modulo per la richiesta di annotazione di diritto di voto assistito. Con questo il cittadino non avrà bisogno di rivolgersi nuovamente alla Asl e ripercorrere lo stesso iter di richiesta per le successive consultazioni elettorali o referendarie.

Servizio di trasporto ai seggi

Il Comune organizza un servizio di trasporto ai seggi per gli elettori che hanno difficoltà di deambulazione in modo da facilitare il raggiun­gimento del seggio elettorale.

Nel giorno immediatamente precedente e nei giorni delle consultazioni, il servizio di prenotazione è attivo con tempi e numeri di telefono indicati di seguito:

055 2616804 - 055 2616871 la sola giornata del 7 giugno dalle 8 alle 14;

055 2616802 - 055 2616815 - 0552616821 - 055 2616852 nelle giornate del 8 e 9 giugno dalle 8 alle 20.

Per i cittadini con disabilità uditiva è possibile inviare la richiesta di prenotazione al seguente indirizzo mail:

[email protected]

Voto domiciliare

La normativa vigente stabilisce che possono essere ammessi al voto domiciliare:

“gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano”;

“gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche avvalendosi dei servizi di trasporto pubblico di cui, che i comuni organizzano in occasione di consultazioni”.

Per informazioni, le persone interessate sono invitate a contattare l’Ufficio Elettorale:

lunedì, mercoledì e venerdì 8.30 – 13

martedì e giovedì 8.30-13 e 14.30-17

ai seguenti numeri: 055 328 3629 - 055 328 3632 - 055 328 3638

Studenti fuori sede

Le sezioni speciali per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede, il cui Comune di iscrizione nelle liste elettorali appartiene alle circoscrizioni elettorali 1,2,4 e 5, in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024, sono così suddivise:

- sezione n.361 (Circoscrizione 4), presso l’Istituto Comprensivo Poliziano in viale Giovanni Battista Morgagni n.34 - Firenze;

- sezione n.362 (Circoscrizione 5), presso l’Istituto Comprensivo Poliziano in viale Giovanni Battista Morgagni n.34 - Firenze;

- sezione n. 363 (Circoscrizione 1 + Circoscrizione 2), presso Scuola Secondaria A. Gramsci, via del Sansovino n.33-35 - Firenze.

In occasione delle Elezioni Europee gli studenti elettori che, per motivi di studio, sono temporaneamente domiciliati per un periodo di almeno tre mesi, in un Comune situato in una Regione diversa da quella di residenza, possono esercitare il diritto di voto nel comune di domicilio senza doversi recare nel proprio Comune di Residenza.