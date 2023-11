Elezioni, Luchi candidato per la lista civica. Il Pd temporeggia

L’associazione Cittadini per Fiesole rompe gli indugi e ufficializza la candidatura a sindaco del proprio presidente Renzo Luchi. Fiesolano doc e tecnico della politica, Luchi ha 66 anni ed è geometra. Dopo 12 anni di esperienza in consiglio comunale e 7 nel movimento Cittadini per l’Ulivo, insieme alla compagna Anna Ravoni, ha dato origine alla svolta civica per Fiesole, rifiutando il tradizionale sistema dei partiti e fondando i "Cittadini per Fiesole". La candidatura sarà ufficializzata il 3 dicembre in occasione della festa dei 15 anni di attività dell’associazione, quando saranno presentati i gruppi di lavoro per il programma. Ha preso ufficialmente avvio anche il percorso verso le elezioni amministrative del Pd di Fiesole. Un candidato sindaco in carne e ossa ancora non c’è. Il suo identikit è però già tracciato: sarà un figura "unitaria rappresentativa delle varie sensibilità" e che sappia esprimere " il rinnovamento di cui Fiesole ha bisogno", si spiega in una nota. È stato deciso che non uscirà dalla primarie ma dal confronto con "tutte le forze politiche e civiche". Aperta la possibilità che il Pd possa convergere sull’unica candidatura espressa dal centrosinistra: quella di Scaletti, ex consigliera comunale di Firenze ed ex assessore regionale alla Cultura, lanciata a sopresa da quella che potrebbe diventare una nuova lista civica ma che prima aspetta di capire proprio cosa farà il Pd. Lavori in corso anche nel centrodestra. "Abbiamo consultazioni con esperti di urbanistica, edilizia pubblica, nell’ambito sanitario e dei trasporti per creare un programma di mandato - ha detto Alessandra Gallego- che offra risposte concrete ai fiesolani". D.G.