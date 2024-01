Elezioni, Italia Viva attacca il Pd: "Lanciamo il nostro programma"

Amministrative, Italia Viva rompe gli indugi. "È passato un anno dall’ultima volta in cui abbiamo visto e sentito il PD. E mentre loro discutono ancora sul nome del candidato, noi guardiamo oltre, concentrandoci su ciò che realmente conta: il programma". Per questo il capogruppo in consiglio comunale, Stefano Pacinotti e la presidente cittadina del partito, Giulia Crepaldi, hanno lanciato una serie di quattro incontri programmatici, aperti a tutti i cittadini e alla partecipazione civica. "Questi incontri – ha detto Crepaldi – mirano a coinvolgere attivamente quella parte di cittadinanza che in questi anni è stata esclusa nel processo decisionale, dando voce alle esigenze e alle aspirazioni della nostra comunità. Non siamo qui per fare scommesse, ma per programmare seriamente il futuro di Scandicci. Mentre altri ricorrono poltrone, noi stiamo lavorando per garantire un premio in opportunità e qualità della vita per i cittadini, in pieno processo democratico e con persone di valore". "Nel nostro tardivo incontro con il Pd lo scorso dicembre – ha detto Pacinotti – avevamo concordato un secondo incontro per valutare all’interno del nostro Partito il nome che ci avrebbero proposto. Ma sembra che la loro capacità di ricerca sia pari a quella di cercare un ago in un pagliaio". Il primo degli incontri sarà il 22 gennaio, Iv comunicherà presto orario e sede dell’iniziativa. Uno scatto in avanti che mina sempre di più l’alleanza in coalizione col Pd, prigioniero delle correnti, e di un percorso di selezione del candidato che, a causa delle lunghe attese e delle posizioni inconciliabili degli aspiranti sindaci, si sta rivelando un boomerang per chi lo ha ideato.