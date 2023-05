Elezioni in Ateneo La destra avanza Vince il centrosinistra, Udu cala

FIRENZE

L’Università di Firenze vira a destra, ma non troppo. Le elezioni delle rappresentanze studentesche hanno incoronato CSX, un’associazione di centrosinistra, prima lista di Ateneo.

Seppur l’affluenza alle urne sia calata rispetto agli anni scorsi, si ferma al 17%, CSX incassa 3106 voti. In parte sottratti dal bacino elettorale di UDU, rappresentante della sinistra universitaria da più di vent’anni, che in questa tornata ha un po’ vacillato, perdendo il suo storico primato.

Ma la grande novità è la crescita di Azione Universitaria, lista di destra. "Il successo del nostro partito - dice Oleg Bartolini- può essere spiegato con l’andamento della politica nazionale, ma non solo. Non è facile fare destra in università, figuriamoci a Firenze. Eppure non ci siamo arresi e i nostri elettori hanno riconosciuto la concretezza delle nostre proposte. Allo studente medio non importa nulla dell’ideologia propinata da associazioni come UDU".

Azione Universitaria ha aumentato i voti in ogni organo rappresentativo di ateneo, imponendosi nelle Scuole di Economia e Scienze della Salute Umana.

Ma chi festeggia è CSX, scelto dal 29% degli studenti. "La nostra associazione- racconta Mirko- è nata nel 2010 e questa è la nostra prima, grande, vittoria".

CSX si prepara a un biennio di rappresentanza intenso, con alcune proposte che sono diventate la bandiera della lista.

"Intanto, dobbiamo trovare una soluzione al caro affitti: studiare a Firenze sta diventando un lusso. Una possibile risposta potrebbe essere l’aumento dei posti letto offerti da ARDSU. Pensiamoci: i pendolari che frequentano l’Ateneo fiorentino sono circa 10.000 e i posti letto assegnati dalla Regione nemmeno 5000. Come è evidente dai numeri, domanda e offerta non combaciano. Anzi, direi che l’offerta è ridicola...".

Un’altra battaglia di CSX è incentivare le agevolazioni sui trasporti, magari rendendo gratuito l’abbonamento per gli studenti: "Abbiamo già esposto la nostra idea al Comune. Secondo noi, utilizzando le risorse predisposte per il progetto “Scudo Verde“, riusciremmo ad aumentare gradualmente lo sconto sui trasporti, fino a renderli gratuiti per tutti gli universitari che ne faranno richiesta".

CSX eredita da UDU la maggioranza dei seggi ed è probabilmente la causa del declino della sinistra universitaria. "Ma con i ragazzi di UDU siamo in buoni rapporti. Del resto, siamo tutti studenti che lavorano per gli studenti".

Benedetta Macchini